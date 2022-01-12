Экс-глава управления СБУ Вовк заявил об опасности потери Украиной Харькова, Херсона и Одессы

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12 января 2022, 15:48

Морской пассажирский терминал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил об опасности потери страной Харькова, Херсона и Одессы. По данному вопросу Вовк высказался в разговоре со СМИ.

Собеседник журналистов счел реальным сценарий, при котором Россия признает независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам процитированного «ПолитНавигатором» Василия Вовка, после этого «дамоклов меч будет висеть» над Харьковом, Херсоном, Одессой и другими городами, расположенными на юго-востоке Украины.

Согласно утверждению экс-главы управления СБУ, в будущем Москва может задействовать план «Новороссия». «Он в ящике, но не очень глубоком», — полагает Вовк.

Киевские власти обвиняют РФ в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Российская сторона это опровергает.

Как сообщалось ранее в среду, военный эксперт Виктор Баранец предрек, что Москва может признать ДНР и ЛНР в случае неудачных переговоров с Североатлантическим альянсом.

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