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12 января 2022, 13:16

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация может признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса в случае неудачных переговоров с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам Баранца, выступившего в эфире телеканала «Россия 1», если переговоры по безопасности с НАТО обернутся неудачей, Москва может использовать «такой козырь, как признание ЛНР и ДНР».

Как сообщалось ранее в среду, британское издание The Telegraph написало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России в Украину».

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