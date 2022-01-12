Отставной полковник Баранец: Россия может признать ДНР и ЛНР в случае неудачных переговоров с НАТО
12 января 2022, 13:16
Российская Федерация может признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса в случае неудачных переговоров с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
По словам Баранца, выступившего в эфире телеканала «Россия 1», если переговоры по безопасности с НАТО обернутся неудачей, Москва может использовать «такой козырь, как признание ЛНР и ДНР».
Как сообщалось ранее в среду, британское издание The Telegraph написало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России в Украину».
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