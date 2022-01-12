The Telegraph: Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России в Украину»

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12 января 2022, 10:47

Президент США Джо Байден, Lenin Nolly / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России в Украину». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах британских СМИ.

Как пишет The Telegraph, американская администрация наняла группу синоптиков, чтобы внимательно следить за погодой на Украине с упором на определение условий для вероятного «наступления» РФ. Джо Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России в Украину», отмечает издание.

The Telegraph указывает, что мягкая зима способна нарушить «планы» Москвы. Обширные районы вдоль российско-украинской границы «представляют собой грязную трясину», констатируется в процитированном материале.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовит «вторжение» на территорию соседней страны. Российские власти подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в 2021 году армия Украины систематически атаковала республики Донбасса из оружия НАТО.

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