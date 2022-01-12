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Ветеран ЛНР Андрей Марочко: в 2021-м армия Украины систематически атаковала республики Донбасса из оружия НАТО

, 08:25

Ветеран ЛНР Андрей Марочко: в 2021-м армия Украины систематически атаковала республики Донбасса из оружия НАТО
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В 2021 году украинская армия систематически атаковала самопровозглашенные республики Донбасса из оружия Североатлантического альянса. Об этом заявил Андрей Марочко, ветеран Народной милиции ЛНР.

По словам Марочко, на протяжении минувшего года киевские силы на систематической основе применяли оружие НАТО для обстрелов территорий ДНР и ЛНР. В числе данных средств поражения собеседник Telegram-канала «Донбасс решает» назвал снайперские винтовки Barrett и минометы калибра 60 мм.

«США оснащают украинцев именно новыми современными образцами. Если так будет продолжаться дальше, то республики значительно будут уступать вооруженным силам противника», — предупредил Андрей Марочко.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова высказала точку зрения, согласно которой вражеские обстрелы можно прекратить с помощью удара по штабам войск Украины.

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