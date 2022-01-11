Депутат ДНР Ирина Попова: обстрелы республик Донбасса можно прекратить, если ударить по штабам армии Украины
11 января 2022, 16:24
Обстрелы самопровозглашенных республик Донбасса можно прекратить, если ударить по штабам Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения озвучила депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова.
По мнению Поповой, ставшей собеседником Telegram-канала «Донбасс решает», обстрелы территорий ДНР и ЛНР противником можно прекратить с помощью атаки по его штабам.
«Чтобы вот там, откуда идут команды на уничтожение Донбасса, получили ответ», — отметила Попова.
Как сообщалось ранее во вторник, американское издание Forbes написало, что в случае войны российские средства ПВО могут лишить украинскую армию всякой поддержки с воздуха.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.