Депутат ДНР Ирина Попова: обстрелы республик Донбасса можно прекратить, если ударить по штабам армии Украины

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11 января 2022, 16:24

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Обстрелы самопровозглашенных республик Донбасса можно прекратить, если ударить по штабам Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения озвучила депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова.

По мнению Поповой, ставшей собеседником Telegram-канала «Донбасс решает», обстрелы территорий ДНР и ЛНР противником можно прекратить с помощью атаки по его штабам.

«Чтобы вот там, откуда идут команды на уничтожение Донбасса, получили ответ», — отметила Попова.

Как сообщалось ранее во вторник, американское издание Forbes написало, что в случае войны российские средства ПВО могут лишить украинскую армию всякой поддержки с воздуха.

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