Forbes: в случае войны российские ПВО могут лишить армию Украины всякой поддержки с воздуха

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2022, 15:14

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта российские средства ПВО могут лишить армию Украины всякой поддержки с воздуха. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Forbes привело мнение авторов труда «Война по-русски» Лестера Грау и Чарльза Бартлза, отметивших, что РФ «имеет на вооружении самую современную интегрированную наземную тактическую систему ПВО на планете». Грау и Бартлз указали, что в распоряжении каждой российской бригады находится «батальон ПВО, который буквально напичкан ракетами». В числе боевой техники, которым располагает подразделение, гусеничные машины «Тор», стреляющие снарядами средней дальности с командным наведением и радиусом действия до 16 километров и потолком в шесть с половиной километров.

Если разгорится война между Москвой и Киевом, российские ПВО могут лишить украинскую армию всякой поддержки с воздуха, пишет Forbes.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что треть жителей страны готова воевать с РФ в случае вооруженного конфликта.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости