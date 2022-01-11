Павел Климкин: треть жителей Украины готова воевать против России в случае вооруженного конфликта

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11 января 2022, 14:34

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Danil Shamkin / globallookpress.com

Треть жителей Украины готова воевать против Российской Федерации, если между двумя государствами разгорится вооруженный конфликт. Об этом в разговоре со СМИ заявил Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД.

Экс-министр, сославшись на данные социологических опросов, отметил, что взять в руки оружие в случае войны готовы 33% населения Украины.

«Каждый третий в случае атаки реально будет с оружием. Но еще же будут волонтеры, будут еще люди, которые будут осуществлять сопротивление», — сказал процитированный «ПолитНавигатором» Климкин.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на территорию соседней страны. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховной Рады Егор Чернев высказал мнение, согласно которому РФ может признать республики Донбасса, если провалятся ее переговоры с Вашингтоном.

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