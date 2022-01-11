Депутат Рады Чернев: Россия может признать республики Донбасса в случае провала переговоров с США
11 января 2022, 12:50
Российская Федерация может признать независимый статус самопровозглашенных республик Донбасса в случае провала переговоров по безопасности с Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат украинской Верховной Рады Егор Чернев.
«Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР», — отметил парламентарий.
По его утверждению, «проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время».
Как сообщалось ранее во вторник, депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что Москва и Вашингтон пришли к договоренности, согласно которой Украину никогда не примут в НАТО.
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