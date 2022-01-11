Депутат Рады Шуфрич: Россия и США договорились, что Украину никогда не примут в НАТО

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11 января 2022, 12:23

Эмблема НАТО, imago stock&people / globallookpress.com

Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились, что Киев никогда не примут в Североатлантический альянс. Об этом в разговоре со СМИ заявил Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Американцы и россияне уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО», — отметил парламентарий.

По его словам, в Вашингтоне также «не возражают» против требования Москвы о гарантии нераспространения ракет на территорию Прибалтики.

Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEase допустило, что США могут «передать» Украину России в обмен на ее отказ сближаться с Китаем.

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