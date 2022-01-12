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Политолог Марков: признание Москвой ДНР и ЛНР в границах областей ускорило бы «превращение остальной Украины в анти-Россию»

, 15:05

Политолог Марков: признание Москвой ДНР и ЛНР в границах областей ускорило бы «превращение остальной Украины в анти-Россию»
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Признание Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей ускорило бы «превращение остальной Украины в анти-Россию». Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что Запад не стал бы возражать против признания Москвой республик Донбасса в пределах областей, поскольку такой шаг ускорил бы «превращение остальной Украины в анти-Россию».

При этом Марков предрек, что в случае признания западные государства могут только ввести новые санкции против РФ. Военного вмешательства НАТО не последует, заявил аналитик в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Как сообщалось ранее сегодня, британское издание The Telegraph написало, что президент США Джо Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России в Украину».

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