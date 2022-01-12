Ресурс Avia.pro: к границам России может направиться американская атомная субмарина с ракетами Tomahawk

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12 января 2022, 11:57 Источник: Avia.pro

Подводная лодка New Mexico, Seaman Scott Pittman / globallookpress.com

К границам Российской Федерации может направиться американская атомная подлодка, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что несколько часов назад в северной части Норвегии была замечена субмарина Соединенных Штатов New Mexico, несущая на своем борту ракеты Tomahawk. Ресурс отмечает, что корабль проследовал в порт Тромсе.

В процитированном материале указывается, что, «судя по ряду данных», затем New Mexico может направиться к государственным рубежам РФ. Появление атомной подлодки США в граничащей с Россией Норвегии следует расценивать как попытку надавить на Москву перед ее переговорами с НАТО, полагают авторы сайта.

Ранее в среду сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков высказал прогноз, согласно которому РФ нанесет Штатам «колоссальный ущерб» в случае обмена ядерными ударами.

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