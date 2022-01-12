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Сайт Avia.pro: армия России может атаковать военных Украины термобарическими снарядами в случае их нападения на ДНР и ЛНР

, 09:29 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: армия России может атаковать военных Украины термобарическими снарядами в случае их нападения на ДНР и ЛНР
Стрельба из ТОС-1, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия может атаковать военных Вооруженных сил Украины термобарическими снарядами в случае их нападения на непризнанные ДНР и ЛНР. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro привел размещенную в китайском интернет-сегменте информацию, согласно которой РФ перебросила на границу с Украиной ТОС-1 — тяжелую огнеметную систему залпового огня, стреляющую термобарическими снарядами. Авторы сайта полагают, что данное оружие может быть применено против военных ВСУ, если они нападут на республики Донбасса.

Удара ТОС-1 «будет достаточно не только для того, чтобы полностью уничтожить превосходящие силы противника, но и выжечь местность в радиусе более чем одного километра», указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в среду, ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в прошлом году украинская армия систематически атаковала республики из вооружений НАТО.

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