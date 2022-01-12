Avia.pro: российские военные могли атаковать системой РЭБ британский самолет-разведчик, направлявшийся к границам Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2022, 07:30 Источник: Avia.pro

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные могли атаковать системой радиоэлектронной борьбы британский разведывательный самолет, направлявшийся к границам Крыма. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад один из британских самолетов-шпионов «вылетел на провокационную миссию в сторону Крыма». Войдя в воздушное пространство над акваторией Черного моря, машина направилась к границам РФ, отмечает сайт. Он указывает, что спустя двадцать минут борт «неожиданно совершил странный маневр» — развернулся и «начал стремительно уходить» в пространство Украины.

Авторы интернет-ресурса полагают, что российские военные могли применить против самолета комплекс РЭБ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми высказал мнение, согласно которому истребители пятого поколения F-35 не способны решить судьбу возможного вооруженного конфликта США с Москвой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости