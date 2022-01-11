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Конгрессмены Комер и Йордан заподозрили главного медсоветника Белого дома Фаучи в утаивании информации о COVID-19

, 19:43 Источник: РИА "Новости"

Конгрессмены Комер и Йордан заподозрили главного медсоветника Белого дома Фаучи в утаивании информации о COVID-19
Энтони Фаучи, CNP/AdMedia

Представители комитета по контролю и правительственным реформам конгресса США утверждают, что главный медсоветник Белого дома Энтони Фаучи мог утаивать данные о версиях лабораторного происхождения COVID-19.

Конгрессмены-республиканцы Джеймс Комер и Джим Йордан обратились к главе минздрава США Хавьеру Бесерре с заявлением о том, что ранее была опубликована электронная переписка, которая показывает, что доктор Энтони Фаучи мог скрыть информацию о происхождении коронавируса нового типа из лаборатории в Ухане, а также намеренно преуменьшал значение вышеуказанной теории.

Подчеркивается, что главный медицинский советник Белого дома якобы был предупрежден о вероятности лабораторной утечки COVID-19 еще в феврале 2020 года.

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