Голикова назвала личным мнением главы РАН Сергеева слова о рукотворности штамма «омикрон»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 17 декабря, оценила предположение главы РАН Александра Сергеева о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" имеет искусственное происхождение.
"Это его (Сергеева) мнение",- подчеркнула сегодня Татьяна Голикова.
Ранее ВОЗ приняла решение классифицировать как вызывающий беспокойство новый штамм COVID-19. Мутацию B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой "омикрон". Пока ученые не располагают достаточным объемом данных, чтобы заявлять, что данная вариация опаснее "дельты".
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