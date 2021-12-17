Голикова назвала личным мнением главы РАН Сергеева слова о рукотворности штамма «омикрон»

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17 декабря 2021, 15:09 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 17 декабря, оценила предположение главы РАН Александра Сергеева о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" имеет искусственное происхождение.

"Это его (Сергеева) мнение",- подчеркнула сегодня Татьяна Голикова.

Ранее ВОЗ приняла решение классифицировать как вызывающий беспокойство новый штамм COVID-19. Мутацию B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой "омикрон". Пока ученые не располагают достаточным объемом данных, чтобы заявлять, что данная вариация опаснее "дельты".

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