Врач-кардиолог Заурбек Шугушев назвал возможные варианты постковида от омикрон-штамма

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17 декабря 2021, 10:23

фото: pixabay.com

Пациенты, заразившиеся омикрон-штаммом, могут после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 столкнуться с новым вариантом постковидного синдрома. Врач-кардиолог Заурбек Шугушев пояснил, что пока об этом можно говорить только теоретически, поскольку как омикрон-штамм поведет себя на практике в России, пока неизвестно.

В интервью радио Sputnik доктор Шугушев напомнил, что коронавирус поражает все органы и ткани. По его словам, индивидуально от человека зависит, но чаще возникают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог пояснил, что при коронавирусной инфекции в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Врачи могут вылечить от COVID-19, но воспаление в сосудах может еще очень долго сохраняться. Как рассказал Заурбек Шугушев, по своим ключевым симптомам болезнь, провоцируемая омикрон-штаммом коронавируса, мало отличается от других вариантов COVID-19. Некоторые из этих признаков могут сохраняться даже дольше.

Доктор выразил надежду, что омикрон-штамм будет лучше переноситься организмом, чем другие варианты коронавируса, и это может отразиться на постковидных осложнениях, их будет меньше. Заурбек Шугушев призвал вакцинироваться, чтобы минимизировать любые проявления COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в мире вызывает опасения.

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