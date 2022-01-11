Впервые за 75 лет количество умерших жителей Германии за год превысило один миллион

Впервые за 75 лет годовой показатель смертности в ФРГ превысил отметку в 1 миллион человек и составил 1 016 899. Соответствующие данные предоставило Федеральное статистическое ведомство Германии.
Отмечается, что в последний раз отметка в 1 миллион умерших в ФРГ была превышена в 1946 году, когда скончались 1 001 600 человек.
В отличие от предыдущего максимума, когда высокая убыль населения страны была обусловлена непростыми условиями жизни в послевоенной Германии, в настоящий момент такие показатели объясняются значительно возросшей по сравнению с серединой прошлого века численностью граждан и увеличением доли пожилых людей.
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