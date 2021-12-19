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Песков сообщил, что Путин остро реагирует на данные о смертности в России от коронавируса

, 22:18

Песков сообщил, что Путин остро реагирует на данные о смертности в России от коронавируса
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин остро реагирует на получаемые сведения о смертности в России от коронавирусной инфекции нового типа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год», что «смертность, это, наверно, то, что больше всего гнетёт и президента, и, всех, кто работает в правительственном штабе».

Официальный представитель Кремля считает, что в нашей стране смертность действительно высокая.
«Это трагедия, потому что действительно, каждый день умирают на протяжении долгого времени более свыше тысячи россиян». «Это ужасно»,- заключил Дмитрий Песков.

Людей, которые отказываются от прививки и других агитируют за это, Песков назвал «опасными дураками».

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