Экс-глава бюро Интерпола Куликов поставил под сомнение дальнейшее существование Украины в нынешних границах

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11 января 2022, 16:49

Украинцы, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов поставил под сомнение дальнейшее существование страны в ее нынешних границах. По данному вопросу Куликов высказался в разговоре со СМИ.

«Проблема состоит на сегодняшний день жестко, стоит вопрос существования самого государства Украина как такового, в нынешних границах. Может быть, какая-то Украина будет, но если так все будет происходить…», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, «проблема состоит в том, что люди не видят на сегодняшний день перспектив в этой стране».

«Мало того, что у нас демографический провал, он еще связан с миграционным провалом», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Кирилл Куликов.

Как сообщалось ранее во вторник, депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова озвучила мнение о том, что обстрелы республик Донбасса можно прекратить с помощью удара по штабам киевских войск.

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