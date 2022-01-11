Экс-глава бюро Интерпола Куликов поставил под сомнение дальнейшее существование Украины в нынешних границах

Бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов поставил под сомнение дальнейшее существование страны в ее нынешних границах. По данному вопросу Куликов высказался в разговоре со СМИ.
«Проблема состоит на сегодняшний день жестко, стоит вопрос существования самого государства Украина как такового, в нынешних границах. Может быть, какая-то Украина будет, но если так все будет происходить…», — заявил собеседник журналистов.
По его словам, «проблема состоит в том, что люди не видят на сегодняшний день перспектив в этой стране».
«Мало того, что у нас демографический провал, он еще связан с миграционным провалом», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Кирилл Куликов.
Как сообщалось ранее во вторник, депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова озвучила мнение о том, что обстрелы республик Донбасса можно прекратить с помощью удара по штабам киевских войск.
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