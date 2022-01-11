Sky News: Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки на Даунинг-стрит во время карантина

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11 января 2022, 16:27 Источник: Sky News

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая якобы состоялась в мае 2020 года в его резиденции, расположенной на Даунинг-стрит, 10.

В Скотленд-Ярде к настоящему моменту подтвердили, что информация о возможном нарушении коронавирусных ограничений сотрудниками канцелярии британского премьера изучается.

Накануне журналисты опубликовали письмо с приглашением на вечеринку, которое в мае 2020 года от помощника Бориса Джонсона Мартина Рейнолдса получили около ста человек. В Великобритании в то время действовал первый общенациональный карантин. Получателям послания предлагалось не упускать хорошую погоду и "собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. Есть данные о том, что на вечеринке присутствовали около тридцати человек, в частности, премьер-министр и его жена.

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