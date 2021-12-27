В Белоруссии отменили все «ковидные» ограничения

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27 декабря 2021, 08:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

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Несмотря на то, что коронавирусная пандемия – всё ещё очень серьёзная проблема, в Белоруссии отменили все «антиковидные» ограничения.

Хотя стоит заметить, что заболеваемость ещё не пройдена, и новые коронавирусные больные продолжают выявляться. Буквально накануне выходных, заболеваемость «ковидом» в РБ показала рост. Совсем недавно количество заболевших в стране за сутки составляло отметку в 1200 человек. 24 декабря их было почти 2000, а 25-го декабря более полутора тысяч. В прежние периоды местный Минздрав показывал такие цифры только во времена пиковой заболеваемости. Но сейчас, коронавируса для РБ, как будто бы не существует. Все ограничения полностью ликвидированы.

Аналитики считают, что за этим кроются скорее экономические причины, а может и политические. По официальным же данным, основанием для таких выводов стали сопоставления с данными заболеваемости по другим государствам. Также имели место слитые белорусскими врачами цифры по числу заражённых в отдельных регионах Белоруссии. Напомним, что в октябре в интернет просочились данные заболеваемости по столице государства. Согласно этой информации, официальный Минздрав отчитывался о 2000 заболевших по всей стране. При этом, только лишь в Минске их было намного больше, чем 3000. Периодически в Телеграмм-каналах или на других платформах появляются сведения о серьёзной заболеваемости и даже о смертях от «ковида». В одни из выходных в октябре сотрудник Оршской больницы сообщил, что только у них от коронавируса умерли 15 человек. По данным Минздрава, столько же умирало за сутки по всей Белоруссии. Критики правящего режима считали, что власти не только скрывают правду, но и подвергают опасности всё население государства.

Тогда же в октябре, как известно, диагностировали пик заболеваемости по всей РБ. Медики стали тщательнее следить за ношением масок. Но в дело вмешался сам Александр Лукашенко, и по его приказу пришлось отменить масочный режим. Ведь действующий белорусский лидер, похоже, вовсе не признаёт пандемию. Местные наблюдатели также заявляли, что Лукашенко хочет максимально отличаться от западных правителей и потому идёт на резкую отмену ограничений. В Европе, между тем, ограничения лишь только усиливались. Сейчас же в Белоруссии карантина просто-напросто не существует. Из раннее введённых мер безопасности осталось только одно – самим гражданам РБ выезд из страны наземным путём запрещён. Впрочем, к эпидемии коронавируса это не имеет никакого отношения. Запрет установлен лишь в политических целях, чтобы контролировать движение «инакомыслящих».

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