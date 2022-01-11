Токаев признал неэффективность системы господдержки бизнеса в Казахстане

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2022, 10:28

Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал неэффективность системы государственной поддержки бизнеса в республике. Выступая в мажилисе, Токаев сказал, что сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу "друзьям - все, остальным - по закону".

Он отметил, что эта "система еще более усиливает олигополию в экономике, крупные предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляют конкуренцию и препятствуя проведению реформ".

Касым-Жомарт Токаев раскрыл, что "Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы". Он подчеркнул: Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов".

Президент Казахстана поручил правительству перестроить деятельность БРК.

Токаев пообещал добиться от иностранных компаний, которые в привел в страну Нурсултан Назарбаев, чтобы они "отдали должное народу Казахстана" и начали делать ежегодные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января 2022 года, назначил Алихана Смаилова премьер-министром республики.

Глава Казахстана поручил правительству определить круг компаний-плательщиков и согласовать сумму ежегодных взносов.

Также Токаев поручил правительству заняться повышением доходов населения Казахстана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости