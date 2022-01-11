Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова премьер-министром республики

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11 января 2022, 08:37 Источник: ТАСС

Алихан Смаилов, фото: twitter.com/alikhansmailov

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января 2022 года, назначил Алихана Смаилова премьер-министром республики. Нижняя палата парламента Казахстана ранее одобрила кандидатуру Алихана Смаилова - первого заместителя премьера.

Токаев, выступая в Мажилисе в режиме видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру 49-летнего Смаилова на должность главы правительства,- сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания, которую вел телеканал "Хабар-24".

Сейчас эксперты разного уровня обсуждают попытки госпереворота в Казахстане. Руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский рассказал "АН", что основные инвестиции Китая в Казахстан были еще в нулевые годы.

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