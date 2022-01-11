Казахская периферия Китая

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11 января 2022, 08:04 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Диванные эксперты ломают перья и микрофоны в тщетных попытках понять: «почему в Казахстане – «самой богатой центральноазиатской стране» началась кровавая баня?». Дошло до того, что намекают на Пекин, как на главного бенефициара попытки госпереворота. На самом деле, Казахстан находится на периферии китайского внешнеполитического и внешнеторгового внимания.

- Основные инвестиции Китая в Казахстан – это развитие инфраструктуры огромной территории. Еще в нулевые годы КНР вложила в проект «Нурлы жол» («Светлый путь») в Казахстане свыше 28 млрд. долл. для развития инфраструктуры, включая строительство газопровода из Туркменистана (Южный Иолотан) через Узбекистан и Казахстан в КНР. А также строительство железных дорог из Алашанькоу и Хоргоса к российско-китайской границе и в порт Актау (бывший форт Шевченко) для перевалки грузов по Каспийскому морю, - рассказывает руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.

По словам профессора Островского, «инвестиционное сотрудничество КНР со странами Центральной Азии невелико в абсолютных цифрах, что отражается на объемах внешней торговли КНР с Казахстаном».

- Так, в 2020 году объем внешней торговли КНР с Казахстаном составил всего 21,5 млрд. долл. (0,46% объема внешней торговли), где в импорте из Казахстана в КНР преобладают энергоресурсы (нефть, природный газ и цветные металлы), в экспорте – промышленные товары и товары народного потребления). Важную роль играет зона свободной торговли на границе Казахстана и КНР – Хоргос – Джаркент (Панфилов), которая имеет решающее значение для закупки потребительских товаров для населения Казахстана в зоне свободной торговли Хоргос на территории КНР, - добавил Островский.

Кстати, прямые китайские инвестиции в Казахстан, равно как и в другие страны Центральной Азии, для Пекина незначительны и даже не показаны в китайском статистическом ежегоднике «Чжунго тунцзи няньцзянь». Так что пока Пекин просто наблюдает, но никак не вмешивается: «муравьи живет своей жизнью».

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