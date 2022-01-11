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Экс-разведчик Кедми: Россия может обесточить всю Великобританию за 15 минут с помощью одной подлодки с гиперзвуковыми «Цирконами»

, 10:00

Экс-разведчик Кедми: Россия может обесточить всю Великобританию за 15 минут с помощью одной подлодки с гиперзвуковыми «Цирконами»
Российская подлодка, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может обесточить всю Великобританию за 15 минут с помощью одной подлодки с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV рассмотрел сценарий, при котором российская субмарина ударит «Цирконами» по электростанциям, расположенным на британской территории.

«В течение 15 минут Великобритания будет обесточена — и все, страны нет. Нет электричества — страны нет, ничего не работает. Даже насосы для воды не работают», — отметил экс-разведчик.

Как сообщалось ранее, американское издание The National Interest написало, что российские атомные подлодки проекта «Хаски» смогут «охотиться» на субмарины НАТО.

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