Экс-разведчик Кедми: Россия может обесточить всю Великобританию за 15 минут с помощью одной подлодки с гиперзвуковыми «Цирконами»
11 января 2022, 10:00
Российская Федерация может обесточить всю Великобританию за 15 минут с помощью одной подлодки с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV рассмотрел сценарий, при котором российская субмарина ударит «Цирконами» по электростанциям, расположенным на британской территории.
«В течение 15 минут Великобритания будет обесточена — и все, страны нет. Нет электричества — страны нет, ничего не работает. Даже насосы для воды не работают», — отметил экс-разведчик.
Как сообщалось ранее, американское издание The National Interest написало, что российские атомные подлодки проекта «Хаски» смогут «охотиться» на субмарины НАТО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.