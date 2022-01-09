National Interest: российские атомные подлодки «Хаски» смогут «охотиться» на субмарины НАТО

Российские атомные подводные лодки проекта «Хаски» смогут «охотиться» на субмарины Североатлантического альянса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
The National Interest пишет, что первый корабль проекта «Хаски», разрабатываемый петербургским конструкторским бюро «Малахит», как ожидается, получит высокоскоростные торпеды «Хищник», самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80 и противолодочную минно-торпедную установку МТПК-1.
Таким образом, «Хаски» смогут «охотиться» на субмарины НАТО, делает вывод издание.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu отметил, что дебют нового российского истребителя пятого поколения Checkmate в 2021 году «был ошеломляющим».
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