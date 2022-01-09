Sohu: дебют нового российского истребителя Checkmate в 2021 году «был ошеломляющим»

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9 января 2022, 17:15 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Checkmate в Дубае, PJSC UAC / globallookpress.com

Дебют нового российского истребителя пятого поколения Checkmate в 2021 году «был ошеломляющим». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Летом минувшего года в рамках салона МАКС был представлен проект самолета Checkmate. Позже, осенью, в Дубае состоялась первая зарубежная презентация машины.

«Дебют нового российского истребителя был ошеломляющим», — пишет портал Sohu.

Разработчики Checkmate рассказали, что он имеет максимальную скорость полета порядка 2 Махов, боевой радиус свыше 1 200 километров и максимальную взлетную массу 18 тонн.

Сайт отметил, что наибольшее впечатление на специалистов произвела цена новинки, которая оказалась неожиданно низкой. Предполагается, что один самолет Checkmate можно будет купить за 30 млн долларов. Это в три раза ниже, чем стоимость американского истребителя пятого поколения F-35A.

«Новый российский истребитель-невидимка выглядел потрясающе на презентации», — указал китайский ресурс.

Какая из презентаций имеется в виду, в процитированном материале не уточняется.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest допустило, что самолеты F-35 могут атаковать силы РФ в случае ее военного столкновения с Украиной.

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