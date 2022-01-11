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Портал Avia.pro: США направили два ядерных бомбардировщика к восточным границам России в преддверии переговоров Москвы и НАТО

, 08:20 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: США направили два ядерных бомбардировщика к восточным границам России в преддверии переговоров Москвы и НАТО
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Antonia Sehlstedt/Us Air / globallookpress.com

Соединенные Штаты направили два ядерных бомбардировщика к восточным границам Российской Федерации в преддверии переговоров Москвы и Североатлантического альянса. На это указывается в публикации интернет-СМИ.

Завтра, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО. Сайт Avia.pro пишет, что в преддверии данных переговоров США отправили к восточным государственным рубежам РФ два ядерных бомбардировщика B-1B Lancer. В процитированном материале отмечается, что, «совершив круг», B-1B Lancer вернулись на базу, расположенную на американской территории.

Авторы портала назвали маневры бомбардировщиков «беспрецедентной провокацией».

Ранее сегодня тот же ресурс предположил, что полеты американских авиаразведчиков возле границ России могут быть связаны с подготовкой военных ударов по стране.

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