Сайт Avia.pro: полеты самолетов-разведчиков США около границ России могут быть связаны с подготовкой военных ударов по стране

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11 января 2022, 07:50 Источник: Avia.pro

Американский самолет, US Navy / globallookpress.com

Полеты разведывательных самолетов Соединенных Штатов около границ Российской Федерации могут быть связаны с подготовкой военных ударов по стране. Такая версия высказана в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет со ссылкой на мнение неназванных по имени экспертов, что «ежедневные разведывательные миссии позволяют США получать данные о местах развертывания российского вооружения, передислокациях отдельных подразделений». Полеты американских самолетов-шпионов возле государственных рубежей РФ могут быть связаны с подготовкой военных ударов по территории страны, полагают авторы сайта.

Ранее во вторник тот же интернет-ресурс допустил, что отечественные военные атакуют ракетами корабли Штатов в случае нарушения ими границы России в Охотском море.

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