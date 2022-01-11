Avia.pro: российские военные могут атаковать ракетами корабли США в случае нарушения ими границы РФ в Охотском море

Российские военные могут атаковать ракетами корабли Соединенных Штатов, если они нарушат границу РФ в Охотском море. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.
Портал Avia.pro счел реальным сценарий, при котором американская сторона пойдет в текущем году на провокацию в Охотском море. В случае нарушения судами США российской границы в акватории отечественные военные могут атаковать корабли с помощью береговых ракетных комплексов, отмечает сайт. В процитированном материале указывается, что удары также могут быть нанесены с воздуха.
Как сообщалось ранее, издание The National Interest спрогнозировало, что российские атомные подлодки проекта «Хаски» смогут «охотиться» на субмарины НАТО.
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