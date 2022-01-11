МИД КНР: Нурсултана Назарбаева в Китае сейчас нет

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Китай не прилетал и в стране сейчас не находится. СМИ ранее распространили информацию о том, что Нурсултан Назарбаев якобы вылетел из Казахстана в Китай.
В пресс-службе МИД КНР эти сведения опровергли и отметили, что "это абсолютно ложная информация". В китайской дипломатии "обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане", - сообщает РИА Новости.
В пресс-службе экс-главы республики Нурсултана Назарбаева ранее сообщили, что он находится в Нур-Султане, призывает всех сплотиться вокруг действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.
Противостоянияв Казахстане началсь 2 января. В террористической атаке на Казахстан участвовали боевики с Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе из Афганистана, заявил Касым-Жомарт Токаев.
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