МИД КНР: Нурсултана Назарбаева в Китае сейчас нет

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11 января 2022, 07:26 Источник: РИА Новости

Нурсултан Назарбаев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Китай не прилетал и в стране сейчас не находится. СМИ ранее распространили информацию о том, что Нурсултан Назарбаев якобы вылетел из Казахстана в Китай.

В пресс-службе МИД КНР эти сведения опровергли и отметили, что "это абсолютно ложная информация". В китайской дипломатии "обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане", - сообщает РИА Новости.

В пресс-службе экс-главы республики Нурсултана Назарбаева ранее сообщили, что он находится в Нур-Султане, призывает всех сплотиться вокруг действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.

Противостоянияв Казахстане началсь 2 января. В террористической атаке на Казахстан участвовали боевики с Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе из Афганистана, заявил Касым-Жомарт Токаев.

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