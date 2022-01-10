В Италии с «тяжелыми осложнениями» госпитализирован глава Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли госпитализирован у себя на родине, в Италии, сообщает 10 января газета Il Messaggero со ссылкой на представителя политика.
Как пишет издание, Сассоли попал в больницу еще до Нового года, 26 декабря. Его госпитализировали с связи с «тяжелыми осложнениями, связанными с нарушениями работы иммунной системы». Представитель Сассоли также сообщил, что все запланированные мероприятия с участием главы Европарламента отменены.
Бывшему журналисту Давиду Сассоли 65 лет. На пост главы Европарламента он избран в июле 2019 года. Срок его полномочий — два с половиной года. В декабре политик заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания на следующий срок.
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