Глава Европарламента Сассоли призвал ужесточить санкции в отношении РФ

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30 мая 2021, 07:10 Источник: Funke

флаг ЕС, pixabay.com

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли в рамках разговора с представителями средств массовой информации выразил мнение, что ЕС должен ужесточить санкции в отношении российских чиновников.

Дэвид Сассоли также заявил, что Евросоюзу следует установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом РФ.

Председатель Европарламента в беседе с журналистами охарактеризовал текущие отношения между Европейским союзом и Россией как "очень напряженные", в частности, из-за продолжающегося конфликта на юго-востоке Украины.

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