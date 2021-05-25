Участники саммита ЕС приняли решение о расширении санкций против Белоруссии

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25 мая 2021, 19:23 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Участники саммита ЕС после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске решили расширить экономические ограничения в отношении Белоруссии и включить в санкционные списки новые лица и организации.

Соответствующую информацию по итогам саммита предоставила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политик отметила, что глав МИД стран Евросоюза попросили включить в санкционный список новые лица и организации, а также принять решение о новых целенаправленных экономических ограничениях в отношении Белоруссии.

Меркель добавила, что от белорусских властей требуют немедленно освободить задержанных после посадки самолета Романа Протасевича и Софию Сапегу.

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