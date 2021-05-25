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Меркель прокомментировала возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии

, 18:01 Источник: РИА "Новости"

Меркель прокомментировала возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Glaessens/EUC

Канцлер ФРГ Ангела Меркель днем во вторник, 25 мая, прокомментировала возможность введения новых санкций со стороны Европейского союза в отношении Белоруссии.

Канцлер ФРГ отметила, что Евросоюз дает Минску политический сигнал, ставя вопрос о расширении санкционных списков. По словам Ангелы Меркель, это ответ на инцидент с самолетом Ryanair, который случился несколько дней назад.

Ранее сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 26 мая, встретится с белорусскими парламентариями и выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair.

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