Лукашенко 26 мая выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair

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25 мая 2021, 16:46 Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 26 мая, встретится с белорусскими парламентариями и выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair. Об этом сообщили сегодня журналисты.

Подчеркивается, что заявление Александра Лукашенко, а также дискуссия "на злобу" дня состоятся в среду в Овальном зале. В сообщении СМИ говорится, что о встрече попросили парламентарии.

23 мая произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Воздушное судно следовало рейсом Афины – Вильнюс. Борт приземлился в аэропорту столицы Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Взрывное устройство обнаружено не было, однако с рейса был снят разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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