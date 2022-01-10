После неудачных переговоров взрослых от войны может спасти детская дипломатия

Аргументы Недели → В мире 13+

10 января 2022, 17:56

В истории удачных разрешений межгосударственных конфликтов предварительный обмен посланиями, нотами, письмами – дело обычное и протокольное. Но в хитросплетениях официальной дипломатии существует ещё один проверенный способ мирно договариваться: т.н. «народная дипломатия».



Сегодня о нем почему-то забыли и… напрасно. А ведь именно единственное письмо американской школьницы из городка Хоултон Саманты Смит, написанное девочкой генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову надолго остановило разворачивающуюся «холодную войну» между двумя государствами.



Сами же американцы, почувствовав, что именно они явно перегрев отношения двух ядерных держав, первыми сделали шаг нам навстречу, пусть и в такой неожиданной форме. Во всяком случае Белый Дом свое лицо этим спас: нестандартный ход сработал.



Юрий Андропов письмо прочел. Вскоре его напечатала «Правда» уже многомиллионными тиражами. Письмо американской школьницы по сути стало не только личным вопросником к советскому лидеру, но уже – обращением ко всему советскому народу! По законам идеологического противостояния, главная партийная газета «Правда» сразу всё же прокомментировала это письмо в том духе, что, дескать, «американская военщина» уже запугала не только взрослых американцев, но и их детей, но…в «Правду» посыпались тысячи читательских откликов, полностью поддерживающих Саманту Смит.



Вскоре письмо соотечественницы перепечатали многие американские газеты, создав таким образом по сути первый народный «Американо-Советский» диалог. Естественно, в нём тут же сознательно начали участвовать и остальные страны капиталистического полушария, чутко державшие «нос по ветру». Особенно, если ветер дул из Вашингтона…



Юрий Андропов, позитивно оценивший неожиданный ход американской стороны, тем не менее, с ответом школьнице держал паузу. Тогда девочка написала еще одно письмо уже нашему послу в США Анатолию Добрынину, в котором спросила полпреда – ждать ли ей ответа от своего высокопоставленного советского адресата? В Москве решили, что политическое время ответа генсека не только лично Саманте Смит, но и всей мировой общественности наступило. 25 апреля 1983 г. «Правда» на русском и английском языках опубликовала развернутый ответ Юрия Андропова.



Девочку Саманту помнят в России до сих пор: ее именем названы улицы в городах, ей установили несколько памятников и найденный в Якутии крупный алмаз в 33 карата тоже назвали ее именем. Казалось бы, а что уж такого героического совершил ребенок? Да наверное ничего: просто маленькая американская школьница в отличие от взрослых политиков вразрез с законами своего агитпропа смогла честно рассказать всему миру, что в «империи зла» люди тоже хотят мира. И злобные медведи по улицам наших городов не ходят…



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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