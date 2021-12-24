Саманта Смит: ребенок, остановивший холодную войну

Аргументы Недели → История 13+

24 декабря 2021, 14:32 Михаил Смиренский,

Российский МИД направил в Вашингтон официальное письмо с жесткими, почти ультимативными предложениями США наконец прилюдно сесть за стол переговоров и обстоятельно, без экивоков, попунктно обсудить сложившуюся в мире напряженную обстановку.

Из документа ясно, что диалог должен состояться между двумя главными геополитическими игроками планеты: США и России. Америка, к разочарованию злопыхателей из Евросоюза и унизительно трущейся около его калитки Украины, согласились.

«Голубь мира» против «ястребов войны».

В истории удачных разрешений междугосударственных конфликтов предварительный обмен посланиями, нотами, письмами – дело обычное и протокольное. Но в хитросплетениях официальной дипломатии существует ещё один проверенный способ мирно договариваться: т.н. «народная дипломатия».

Сегодня о нем почему-то забыли и… напрасно. А ведь именно единственное письмо американской школьницы из городка Хоултон Саманты Смит, написанное девочкой генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову надолго остановило разворачивающуюся «холодную войну» между двумя государствами. Цитируем:

Уважаемый мистер Андропов!

Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Господь сотворил землю, чтобы мы могли жить в мире и не воевать.

Искренне Ваша, Саманта Смит».

Оставим за скобками главных авторов и редакторов этого трогательного послания. Более того, будем им благодарны: ведь сами же американцы, почувствовав, что именно они явно перегрев отношения двух ядерных держав, первыми сделали шаг нам навстречу, пусть и в такой неожиданной форме. Во всяком случае Белый Дом свое лицо этим спас: нестандартный ход сработал.

Юрий Андропов письмо прочел. Вскоре его напечатала «Правда» уже многомиллионными тиражами. Письмо американской школьницы по сути стало не только личным вопросником к советскому лидеру, но уже – обращением ко всему советскому народу! По законам идеологического противостояния, главная партийная газета «Правда» сразу всё же прокомментировала это письмо в том духе, что, дескать, «американская военщина» уже запугала не только взрослых американцев, но и их детей, но…в «Правду» посыпались тысячи читательских откликов, полностью поддерживающих Саманту Смит. (Её нынешний неудачный шведский клон Грета Тунберг, уже утомившая и Западную Европу, и США, американке и в подметки не годится! – авт.).

Вскоре письмо соотечественницы перепечатали многие американские газеты, создав таким образом по сути первый народный «Американо-Советский» диалог. Естественно, в нём тут же сознательно начали участвовать и остальные страны капиталистического полушария, чутко державшие «нос по ветру». Особенно, если ветер дул из Вашингтона…

Юрий Андропов, позитивно оценивший неожиданный ход американской стороны, тем не менее, с ответом школьнице держал паузу. Тогда девочка написала еще одно письмо уже нашему послу в США Анатолию Добрынину, в котором спросила полпреда – ждать ли ей ответа от своего высокопоставленного советского адресата? В Москве решили, что политическое время ответа генсека не только лично Саманте Смит, но и всей мировой общественности наступило. 25 апреля 1983 г. «Правда» на русском и английском языках опубликовала развернутый ответ Юрия Андропова.

Основной мыслью в нем была не только ответная озабоченность советского лидера по поводу сложившейся в мире тревожной обстановки, но и по сути – уверения в том, что СССР как раз никакой войны не хочет: «…Мы в Советском Союзе стараемся делать и делаем все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле…» Нынешняя Россия, являющаяся не только геополитической наследницей Советского Союза, но и самой обширной его территорией, пережившей чудовищную войну 1941-1945 г.г., лишь уже по этой причине считает точно также.

В конце своего письма Юрий Владимирович пригласил американскую школьницу вместе с родителями приехать в Советский Союз, чтобы лично посмотреть на нашу страну и познакомиться с ее жителями. Приглашение было конечно принято.

Да здесь на улицах ни одного медведя нет!

Американские власти, довольные своей дипломатической смекалкой, конечно поездку приветствовали. Сама девочка готовилась к этому визиту очень ответственно: перечитала всю периодику, в которой рассказывалось о Советском Союзе, в том числе и о том, что по улицам советских городов свободно гуляют… дикие медведи.

Проштудировала книжки о пионерах, часть из которых ей подготовили в советском посольстве: было интересно готовиться к встрече со своими сверстниками, особенно – в пионерском лагере «Артек», где девочку ждал торжественный и дружеский прием.

Конечно, наивно считать, что эта поездка не находилась под контролем нашего комсомолько-партийного аппарата и, конечно, - наших спецслужб: слишком большая международная ответственность лежала на ней. При этом все, кто общался с Самантой, в один голос отмечали естественность, простоту и милую детскую наивность. В общем, это не был модный сейчас «пиар», это был реальный шаг ребенка из одного мира в совершенно иной социальный уклад. И он оказался успешным.

Семья Смитов гостила в СССР две недели. Принимающая сторона постаралась максимально открыто показать ей все, о чем они просили. Американских гостей поселили в помпезной гостинице «Советская», о чем затем уже в Америке девочка подробно и по-детски «взахлеб» рассказывала в своих многочисленных интервью журналистам.

Например, о том, что в Москве на улицах… не ходят злобные медведи. Для этого есть зоопарк, в котором она тоже побывала и этих самых мишек кормила. Долго рассказывала о «котлетах по-киевски», которыми их угощали в «Советской»: для маленькой американки, привыкшей к резиновым гамбургерам и термоядерной «Коле», это тоже стало приятной и вкусной экзотикой.

Очень много говорила о московском метро, которое разнилось от американской «подземки», как дворец от бойскаутского шалаша. Особенно запомнилось журналистам ее фраза о том, что «и эскалаторы в нем движутся быстрее».

В Артеке, куда девочка приехала без родителей (те остались в Москве, где для них приготовили отдельную взрослую программу), она впервые увидела море. С визгом прыгнув в черноморскую волну, девочка затем долго расспрашивала прикрепленную к ней пионервожатую Ольгу: «А у вас почему вода соленая? А у нас в озерах она пресная» и т.д. Затем, уже в Америке она по-детски объясняла матерым репортерам, что Чёрное море на самом деле очень даже бирюзовое. Мэтры пера вздыхали, все тщательно записывали, понимая, что ничего «анти» от радостной девочки они не услышат. Сама Саманта все увиденное очень подробно и искренне описала в своей книге «Мое путешествие в Советский Союз», изданную в США огромным тиражом.

Юрий Андропов, в те годы уже сильно больной, так и не смог встретиться лично ни с Самантой, ни с ее родителями, но по телефону поговорил и передал через заведующего отделом ЦК КПСС Леонида Замятина свои подарки зарубежным гостям.

Все увиденное и пережитое в СССР девочка подытожила в своей книге одной ёмкой фразой: «Они такие же, как и мы». Но умер Андропов. К власти пришел кивающий Горбачев и вскоре Рональд Рейган назвал СССР «Империй зла».

Прощай, Саманта…

После исторической во всех смыслах поездки Саманта Смит стала мегапопулярной во всем мире. Ее пригласили в Японию в качестве юного «посла доброй воли», где девочку принял японский премьер Накасоне, она стала почетным гостем на Детском международном симпозиуме.

На родине ей предложили стать «лицом» популярного телеканала «Дисней», на котором нередко выступали и многие кандидаты в президенты США. Снималась в знаковых теле передачах. Казалось, сама жизнь уверенно поставила враз повзрослевшего ребенка на путь уверенного миротворца, но…

25 августа 1985 г. она вместе с отцом на частном самолете возвращалась из Лондона, где они участвовали в популярной телепрограмме. По какой-то трагической случайности уже при посадке пилот не справился с управлением и самолет рухнул на землю. Погибли все, кто был на борту…

P.S.

Сколько лет прошло с той трагедии, а девочку Саманту помнят в России до сих пор: ее именем названы улицы в городах, ей установили несколько памятников и найденный в Якутии крупный алмаз в 33 карата тоже назвали ее именем. Казалось бы, а что уж такого героического совершил ребенок? Да наверное ничего: просто маленькая американская школьница в отличие от взрослых политиков вразрез с законами своего агитпропа смогла честно рассказать всему миру, что в «империи зла» люди тоже хотят мира. И злобные медведи по улицам наших городов не ходят…

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