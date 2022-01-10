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Минюст Киргизии потребовал возбуждения уголовного дела по факту пыток в Казахстане джазового музыканта Рузахунова

, 16:31 Источник: 24.kg

Минюст Киргизии потребовал возбуждения уголовного дела по факту пыток в Казахстане джазового музыканта Рузахунова
Фото: Instagram/vicram_rouzakhunov

Минюст Киргизии направил в Генпрокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела по факту пыток в Казахстане джазового музыканта Викрама Рузахунова, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство юстиции попросило также направить международное поручение-запрос в Казахстан на проведение следственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов этой страны.

«Основанием для обращения в Генпрокуратуру стали факты распространения видео кыргызстанца Викрама Рузахунова, где отчетливо видны следы пыток, а также самооговор по якобы участию в массовых беспорядках», — заявили в Минюсте Киргизии.

8 декабря в Казахстане, где проходили массовые протесты, перешедшие в беспорядки, распространили кадры допроса, на которых Рузахунов утверждает, что ему предложили участвовать в беспорядках за 200 долларов. Родственники и знакомые музыканта узнали его, обвинили казахстанских правоохранителей в пытках и потребовали освобождения Рузахунова.

10 января стало известно, что музыкант освобожден. В настоящее время он уже находится в Киргизии. 

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