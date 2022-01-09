В Бишкеке прошел митинг в поддержку задержанного в Казахстане киргизского джазмена Рузахунова

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9 января 2022, 15:49 Источник: Sputnik Казахстан

Казахстан, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/globallookpress.com

Возле посольства Казахстана в Киргизии собрались около 150 человек в поддержку задержанного во время протестов в республике джазового музыканта Викрама Рузахунова. Певцы, музыканты и простые граждане требуют отпустить артиста.

На митинге никого не задерживали, протестующие находились у здания посольства около двух часов.

Также к ним приезжал глава Службы безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Он призвал отпустить Рузахунова. По его словам, музыкант не может быть террористом, а случившееся является «ошибкой». Руководитель ГКНБ намерен сделать все возможное, чтобы помочь артисту вернуться на родину.

«Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме»,- добавил он.

Ранее заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая рассказала о задержанном в Казахстане джазовом музыканте Викраме Рузахунове.

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