В Бишкеке прошел митинг в поддержку задержанного в Казахстане киргизского джазмена Рузахунова
9 января 2022, 15:49Источник:
Sputnik Казахстан
Возле посольства Казахстана в Киргизии собрались около 150 человек в поддержку задержанного во время протестов в республике джазового музыканта Викрама Рузахунова. Певцы, музыканты и простые граждане требуют отпустить артиста.
На митинге никого не задерживали, протестующие находились у здания посольства около двух часов.
Также к ним приезжал глава Службы безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Он призвал отпустить Рузахунова. По его словам, музыкант не может быть террористом, а случившееся является «ошибкой». Руководитель ГКНБ намерен сделать все возможное, чтобы помочь артисту вернуться на родину.
«Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме»,- добавил он.
Ранее заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая рассказала о задержанном в Казахстане джазовом музыканте Викраме Рузахунове.
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