Певица Юлия Руцкая рассказала о задержанном в Казахстане киргизском музыканте Викраме Рузахунове

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9 января 2022, 14:50

Юлия Руцкая, фото из "Фейсбук"

Заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая рассказала о задержанном в Казахстане киргизском джазовом музыканте Викраме Рузахунове. В Казахстане ранее несколько местных СМИ показали кадры с признанием Викрама Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате.

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием музыканта по подозрению в причастности к терроризму. По данным представителей страны, музыкант находился в Казахстане на гастролях.

Юлия Руцкая считает абсурдной ситуацию с задержанием артиста. По словам певицы, Викрам Рузахунов не был безработным, а «был очень востребованным пианистом». В беседе с RT артистка рассказала про музыканта: «Он очень интеллигентный, воспитанный человек, который никогда себе не позволял ни хамства, ни наглости».

По её мнению, Викрама сильно избили и заставили признаться в участии в беспорядках за деньги: «За полчаса-час работы на сцене он мог заработать эти $200. Ложь, что он был безработным: Викрам был очень востребованным пианистом».

Юлия Руцкая призвала власти принять меры от произвола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ РУЦКАЯ (@yulia_rutskaya)

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