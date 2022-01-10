Sunday Telegraph: младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия вывела из Казахстана порядка 300 миллионов долларов

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10 января 2022, 16:03 Источник: Sunday Telegraph

Фото: Instagram/aliya_nazarbayeva_official

Младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева владеет в Лондоне особняком, который приобрела за 8,75 млн фунтов стерлингов, пишет британское издание Sunday Telegraph.

По данным издания, Алия Назарбаева в 2006 году вывела из Казахстана порядка 300 млн долларов. Чтобы приобрести гражданство Великобритании, она приобрела дом в престижном районе Хайгейт британской столицы.

Также в собственности Назарбаевой имеется дом в Дубае, покупка которого обошлась ей в 14 млн долларов. Помимо этого, дочь экс-президента Казахстана владеет бизнес-джетом повышенной комфортности Bombardier Challenger стоимостью в 18 млн фунтов стерлингов.

Назарбаева, кроме того, владеет долей в 51% швейцарского банка CBH Bank.

Младшая дочь Нурсултана Назарбаева известна в Казахстане своей общественной деятельностью. Также она продюсировала несколько фильмов и выпускала линию ювелирных украшений вместе с итальянским ювелирным домом Damiani.

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