Почему президент Казахстана Токаев лишил полномочий в парламенте дочь Назарбаева

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2 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Дарига Назарбаева, фото из соцсети

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента республики Дариги Назарбаевой. Дарига Назарбаева - дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Политолог, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин высказал мнение, почему Токаев лишил полномочий дочь Нурсалтана Назарбаева, который и сегодня контролирует всю власть в Казахстане.

Эксперт провел аналогию с Узбекистаном, где Ислам Каримов инициировал отстранение от всех должностей и арест своей дочери Гульнары. Грозин считает, что в Казахстане отставка дочери Назарбаева с поста спикера сената может означать, что действующий президент Токаев оправдал доверие первого главы республики.

Токаев авторитетно справляется с ситуацией по кронавирусу, введя режим чрезвычайного положения в республике.

По конституции Казахстана, спикер сената – второй человек после президента. Дарига Назарбаева была назначена спикером сената сразу после объявления Нурсултаном Назарбаева об уходе в отставку с поста президента. Если бы с Токаевым что-то случилось, она заняла бы пост и.о. президента страны. Политолог считает, что Дарига Назарбаева после ухода отца была назначена спикером для подстраховки, если бы вруг Токаев не справился с президентской должностью.

Грозин убежден, что сейчас речь идет о техническом решении, а не кадровой революции.

В марте этого появилась информация о том, что весной 2019-го в Лондоне по запросу правоохранительных органов арестовали недвижимость Дариги Назарбаевой, внука Назарбаева Нурали Алиева и его жены Аиды. Они купили недвижимость в британской столице более чем за 100 млн долларов и оформили ее на офшоры.