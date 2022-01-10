Бывший министр обороны Украины Гриценко призвал Киев отказаться от мысли о «возвращении» Крыма

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10 января 2022, 11:51 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что действующим властям страны во главе с президентом Владимиром Зеленским нужно отказаться от идеи о «возвращении» Крыма.

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову»,- высказал бывший кандидат в президенты Украины.

Кроме того, Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русских дух». По его словам, более 80% жителей региона хотят в Россию.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова Зеленского о том, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе, предупредил, что в случае вторжения украинской армии в эти регионы президенту грозит международный трибунал.

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