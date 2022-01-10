В Нур-Султане погиб офицер КНБ Азамат Ибраев

В понедельник, 10 января, в Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Азамата Ибраева. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
«… в городе Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева ... Проводится досудебное расследование»,- пояснили в ведомстве.
Также в Таразе во время беспорядков погиб начальник полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов.
Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин назвал протесты в республике «гибридной атакой террористов», целью которой мог быть госпереворот.
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