Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки в республике «гибридной атакой террористов», целью которой мог быть госпереворот

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10 января 2022, 08:34

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что местные власти столкнулись с гибридной террористической атакой, которая преследовала цель государственного переворота.

«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота»,- высказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Карин отметил, что конечный ответ на то, кто стоит за терактами, дадут спецслужбы. При этом дипломат добавил, что эксперты оценивают текущие события в республике по старым лекалам.

«Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других моментов - они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций»,- продолжил он.

Госсекретарь считает, что за случившимся стоит «некий заговор внутренних и определенных внешних сил», поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранцы.

«Все службы приведены в полную готовность. Я думаю, что на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность»,- резюмировал Карин.

Ранее экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выразил мнение, что ввод миротворческих войск в республику для обеспечения правопорядка взбесил Запад.

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