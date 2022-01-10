Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки в республике «гибридной атакой террористов», целью которой мог быть госпереворот

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что местные власти столкнулись с гибридной террористической атакой, которая преследовала цель государственного переворота.
«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота»,- высказал он в эфире телеканала «Хабар 24».
Карин отметил, что конечный ответ на то, кто стоит за терактами, дадут спецслужбы. При этом дипломат добавил, что эксперты оценивают текущие события в республике по старым лекалам.
«Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других моментов - они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций»,- продолжил он.
Госсекретарь считает, что за случившимся стоит «некий заговор внутренних и определенных внешних сил», поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранцы.
«Все службы приведены в полную готовность. Я думаю, что на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность»,- резюмировал Карин.
Ранее экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выразил мнение, что ввод миротворческих войск в республику для обеспечения правопорядка взбесил Запад.
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