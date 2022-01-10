Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев в Казахстан взбесил Запад

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10 января 2022, 07:59 Источник: МК

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Ермухамет Ертысбаев, экс-советник первого президента Казастана Нурсултана Назарбаева, сообщил, что ввод миротворческих войск в республику для обеспечения правопорядка взбесил Запад. В начале января в стране начались массовые протесты из-за роста цен на сниженный газ.

«Введение войск ОДКБ для обеспечения порядка в Казахстане взбесило весь Запад. Я считаю, что вне всякого сомнения, иностранные внешние силы причастны к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа»,- пояснил он.

Ертысбаев отметил, что США и страны Евросоюза вложили в Казахстан порядка 376 миллиардов долларов инвестиций. По его словам, напряженность необходимо было создать для того, чтобы в тылу у России был неприятный очаг перед переговорами с НАТО и Вашингтоном по гарантиям безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что США некомфортно ввести двусторонний диалог с Москвой из-за партнёров-русофобов.

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