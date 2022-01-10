Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану

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10 января 2022, 10:42

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Началась запланированная на понедельник, 10 января, внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. По данным Кремля, в заседании должен принять участие президент РФ Владимир Путин.

На заседании также присутствуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обсудить ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.

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