Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану
10 января 2022, 10:42
Началась запланированная на понедельник, 10 января, внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. По данным Кремля, в заседании должен принять участие президент РФ Владимир Путин.
На заседании также присутствуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обсудить ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.