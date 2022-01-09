Владимир Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

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9 января 2022, 13:53 Источник: Сайт Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 10 января 2022 года, примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В пресс-службе российского президента сообщили, что на внеочередой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обсудить ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.

Сессия пройдет в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения, - передает РИА Новости. 6–7 января Путин провёл ряд телефонных разговоров с руководителями стран – членов ОДКБ.

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы нацбезопасности и суверенитету этой республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьёй 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Протестные акции начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау провели митинги против роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города Казахстана, в том числе на бывшую столицу Алма-Ату.

По уточненным данным МВД Казахстана, в результате погибли 16 силовиков.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".

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