Avia.pro: Россия может развернуть свои вооружения вдоль границ НАТО в случае его отказа предоставить стране гарантии безопасности

Российская Федерация может развернуть свои вооружения вдоль границ Североатлантического альянса, если он откажется предоставить стране гарантии безопасности. Реализация данного сценария допускается в публикации интернет-СМИ.
Портал Avia.pro привел высказывание заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который считает высокой вероятность того, что на предстоящих переговорах в Женеве Москва столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять ее позицию.
Сайт пишет, что в случае отказа западного блока предоставить России гарантии безопасности она способна «пойти на беспрецедентные меры». В процитированном материале отмечается, что РФ может развернуть вдоль границ альянса свои вооружения. Вероятно, в числе них окажутся ракеты средней и меньшей дальности, предположили авторы ресурса.
Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest указало, что американские самолеты F-35 могут атаковать российские силы, если произойдет военное столкновение Москвы с Украиной.
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