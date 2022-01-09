Avia.pro: Россия может развернуть свои вооружения вдоль границ НАТО в случае его отказа предоставить стране гарантии безопасности

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9 января 2022, 19:21 Источник: Avia.pro

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть свои вооружения вдоль границ Североатлантического альянса, если он откажется предоставить стране гарантии безопасности. Реализация данного сценария допускается в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro привел высказывание заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который считает высокой вероятность того, что на предстоящих переговорах в Женеве Москва столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять ее позицию.

Сайт пишет, что в случае отказа западного блока предоставить России гарантии безопасности она способна «пойти на беспрецедентные меры». В процитированном материале отмечается, что РФ может развернуть вдоль границ альянса свои вооружения. Вероятно, в числе них окажутся ракеты средней и меньшей дальности, предположили авторы ресурса.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest указало, что американские самолеты F-35 могут атаковать российские силы, если произойдет военное столкновение Москвы с Украиной.

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